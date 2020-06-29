Fenerbahçe'ye sürpriz aday: Scariolo!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrasında takımın hangi koçla devam edeceği merak ediliyordu.



Sırp koçun basketbola 1 yıl ara vereceğini açıklamasının ardından sarı - lacivertliler, gündemine Sarunas Jasikevicius'u almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, Jasikevicius ile anlaşılamaması halinde alternatif planını da belirlediği kaydedildi.



JASIKEVICIUS OLMAZSA SCARIOLO!



Nova Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Jasikevicius'un teklifi reddetmesi durumunda Sergio Scariolo ile görüşmelere başlayacak.



Şu sıralar İspanya Milli Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Scariolo, aynı zamanda da NBA'de Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.



