Fenerbahçe'ye sürpriz aday: Scariolo!

Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'da başantrenör arayışları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Fenerbahçe'ye sürpriz aday: Scariolo!
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29 Haziran 2020 21:42
Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrasında takımın hangi koçla devam edeceği merak ediliyordu.

Sırp koçun basketbola 1 yıl ara vereceğini açıklamasının ardından sarı - lacivertliler, gündemine Sarunas Jasikevicius'u almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, Jasikevicius ile anlaşılamaması halinde alternatif planını da belirlediği kaydedildi.

JASIKEVICIUS OLMAZSA SCARIOLO!

Nova Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Jasikevicius'un teklifi reddetmesi durumunda Sergio Scariolo ile görüşmelere başlayacak.

Şu sıralar İspanya Milli Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Scariolo, aynı zamanda da NBA'de Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.



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