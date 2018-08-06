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Fenerbahçe'ye stoperde yeni aday; Musacchio

Fenerbahçe'de savunma için transfer listesine eklenen son isim Mateo Musacchio oldu.

Fenerbahçe'ye stoperde yeni aday; Musacchio
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06 Ağustos 2018 05:11
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sessiz ve derinden büyük bir hızla sürdürürken listeye son olarak Milan forması giyen savunma oyuncusu Mateo Musacchio eklendi.

Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte, teknik patron Phillip Cocu'nun Arjantinli stoperi istediği iddia edildi.

İtalyan basını da iddiaları sayfalarına taşırken 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile birlikte Fulham da devrede olduğu dile getirildi. Yönetimin, Milan ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve bir yıllığına kiralanması için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında...

Simon Kjaer ile temasta olduğu belirtilen Milan'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer ettiği oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Musacchio ile anılan takımlar arasında yer almıştı. Hamle zamanlaması ile öne çıkan Musacchio, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. 1.82 boyuna rağmen hava toplarında da oldukça başarılı.

Milan'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 303 maça çıkarken 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.

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