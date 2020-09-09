Fenerbahçe'ye Sosa sonrası bir Arjantinli daha!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe için son iddia Arjantin basınından geldi.



Con La Gente Noticias'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Newell's Old Boys ile 1 yıl kontratı kalan 23 yaşındaki sağ kanat Joaquin Torres ile ilgileniyor.



Geçen sezonu Yunanistan Ligi takımı Volos'ta kiralık olarak geçiren Tangocu'nun transferi gerçekleşirse sarı-lacivertli takımda Sosa'dan sonra ikinci Arjantinli olacak.



Volos, geçen sezon ligi 31 puanla 11. sırada bitirirken Torres 27 maçta 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. Sözleşmesi bitince de Newell's Old Boys'a geri döndü.



GELECEKLERİ TARTIŞILAN 4 İSME LISANS ÇIKTI



Fenerbahçe, takımda kalıp kalmayacakları tartışılan 4 oyuncunun lisansını çıkardı. Michael Frey ve Zanka geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçirmiş ve bu sezon yeniden kulübe dönmüştü. Lisans çıkarılan diğer iki isim ise Jailson ve Miha Zajc oldu. Yeni transferlerin ise hiçbirinin henüz lisansı çıkarılmadı.



