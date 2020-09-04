Fenerbahçe'ye Salomon Rondon teklifi

Vedat Muriç'in satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor. Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuela'lı forvet adeta Fener'in ayağına geldi!



Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği Çin kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı. Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.



HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK



Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor.







