Fenerbahçe'ye sağ bek önerisi; Ezequiel Schelotto

Sağ bek arayışında olan Fenerabahçe'ye, Brighton ile sözleşmesi biten Ezequiel Schelotto önerildi.

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Fenerbahçe'ye sağ bek önerisi; Ezequiel Schelotto
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18 Temmuz 2020 12:29
Menajerlerin sağ bek arayan Fenerbahçe'ye Ezequiel Schelotto'yu önerdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun Brighton ile sözleşmesi sona erdi..

İtalyan futbolcu, kulübüne teşekkür ederek, "Bana dünyanın en iyi liginin kapısını açtılar. 31 yaşındayım ve futbola vereceğim çok şey var. Kendi yoluma devam edeceğim" dedi. Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıkan Schelotto için son kararı yeni hocanın vermesi bekleniyor..



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