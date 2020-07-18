Fenerbahçe'ye sağ bek önerisi; Ezequiel Schelotto

Menajerlerin sağ bek arayan Fenerbahçe'ye Ezequiel Schelotto'yu önerdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun Brighton ile sözleşmesi sona erdi..



İtalyan futbolcu, kulübüne teşekkür ederek, "Bana dünyanın en iyi liginin kapısını açtılar. 31 yaşındayım ve futbola vereceğim çok şey var. Kendi yoluma devam edeceğim" dedi. Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıkan Schelotto için son kararı yeni hocanın vermesi bekleniyor..



