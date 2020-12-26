Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan iyi haber

Kovid-19 teşhisi konulan ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Ozan Tufan'da hastalığın hafif seyrettiği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan iyi haber
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26 Aralık 2020 13:50
Fenerbahçe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan'dan sevindirici haber... Düşük seviyede kas ağrısı bulunan Ozan'ın başka hiçbir sempton göstermediği ve evde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan Ozan Tufan, bu sürecin ardından testi negatife dönerse takıma katılabilecek. Ozan'ın antrenman eksiği bulunacağından Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

PAZARTESİ DÖNÜYORLAR!
Fenerbahçe'de sakat oyuncularla ilgili müjdeli haberler art arda geliyor. Sarı-lacivertlilerin hasretle beklediği Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga pazartesi gününden itibaren takıma katılabilecek. Bu oyuncuların dönüşünün ardından Fenerbahçe'de eksik oyuncu sayısı hayli azalacak. Cezası biten Pelkas da Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.






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