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Fenerbahçe'ye Mitrovic transferinde iki rakip!

Sportif direktör Damien Comolli'nin temas kurduğu Aleksandar Mriotvic'e iki ciddi talip var. Fransız futbol adamı, İngiltere'deki kişisel ilişkilerini kullanarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Newcastle cephesi, kiralama formülüne sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'ye Mitrovic transferinde iki rakip!
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17 Temmuz 2018 06:08
Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet transferinde alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Mitrovic'e çevrildi.

SATMAK İSTEMİYORLAR

Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.

EN AVANTAJLISI FENERBAHÇE

Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.

Newcastle United kulübü şu ana kadar beklenen performansı gösteremese de 23 yaşında olan Mitrovic'ten önümüzdeki yıllarda faydalanmayı hedefliyor..



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