Fenerbahçe'ye Mitrovic transferinde iki rakip!

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Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet transferinde alternatif isimlere yönelengözlerçevrildi.Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.Newcastle United kulübü şu ana kadar beklenen performansı gösteremese de 23 yaşında olan Mitrovic'ten önümüzdeki yıllarda faydalanmayı hedefliyor..