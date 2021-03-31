Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalya maçında sakatlanan Mesut Özil'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı. Tedbir amaçlı bir hafta boyunca koltuk değnekleri kullanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi, daha sonra salonda çalışmalara başladı.



Sağlık ekibinin programı doğrultusunda tedavisine devam edilen Mesut, teknik heyetin de verdiği özel programı harfiyen yerine getiriyor. Evinden çok Samandıra'da vakit geçiren yıldız futbolcu, hırsıyla gençlere taş çıkarıyor.



Sağlık ekibi ve antrenörlerin gözetiminde izin yapmadan süreci geçiren Mesut'un beklenenden önce sahalarda olacağı bildirildi. 32 yaşındaki futbolcunun 8 Mart'ta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kadar tam olarak hazır olması bekleniyor. Bu arada kendisinden büyük beklentiler olduğunu bilen Mesut, yalnızca sahada değil saha dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.



