Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta'dan kötü haber

Hafta sonu derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta'dan kötü haber
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25 Kasım 2020 18:32
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile oynadığı maçta sakatlanan Mbwana Smatta'nın durumu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsünün bu sakatlığının ardından hafta sonu Beşiktaş derbisinde oynayamayacağı belirtildi.



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