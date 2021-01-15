Maximilian Meyer, 2018'de Schalke ile sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'nin imza attırmak için uğraştığı bir isimdi.Alman futbolcu tercihini Crystal Palace'tan yana kullandı ancak İngiltere macerası hiç de beklediği gibi gitmedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Palace ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar hiç şans bulamayan Meyer'in Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.Sarı-Lacivertliler'in ise henüz bu öneriye cevap vermediği belirtildi.