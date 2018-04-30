Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den kötü haber!

Kasımpaşa maçında kafasına darbe alan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Martin Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldı.

28 Nisan 2018 21:43
Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçerken, sarı lacivertli takıma Martin Skrtel'den kötü haber geldi.

Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelirken, deneyimli oyuncu sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın bitiminin ardından soyunma odasına giden Skrtel'e burada da müdahale edildi.

TOPLAM 10 DİKİŞ ATILDI

Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Kaynak: DHA ve AA

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