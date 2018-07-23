Fenerbahçe'ye Marlon müjdesi! İstemediler...

transfer listesinde yer alanstoperiiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Geçtiğimiz günlerde İspanyol basının, Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdığı Marlon, Barcelona tarafından Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a önerildi.Fransa basınında yer alan habere göre; Nice'te geçen sezonu kiralık olarak geçiren Marlon'un menajerler aracılığıyla Lyon'a önerildiği ancak Fransa ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.Katalan ekibinde kadroda düşünülmeyen Marlon için Fenerbahçe'nin dışında Mönchengladbach ve West Ham'ın ilgilendiği iddia ediliyor.Marlon, Barcelona kariyerinde sadece 3 resmi maça çıktı. 2 Lig mücadelesi ve 1 Devler Ligi maçında forma giydi. Kiralık gittiği Nice'te ise 27 karşılaşmada forma giydi ve oldukça beğenildi. Marlon'un kariyerinde henüz golü yok. Ancak genç yaşına rağmen savunmadaki duruşuyla oldukça beğeniliyor. Barcelona'da Pique, Umtiti, Lenglet gibi isimlerin arkasında ona sıra gelmesi oldukça zor.