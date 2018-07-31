Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.'de gözden çıkarılanmenajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi.Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi. Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor.UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.