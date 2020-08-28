Fenerbahçe'ye Lemos sonrası bir stoper daha!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, defans hattını güçlendiriyor.



Geçen sezon şampiyonluğu kaybeden sarı-lacivertliler savunmada ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Sakatlıklar, bu bölgeye zamanında takviye yapılmaması ve Jailson ısrarı takımı yarıştan koparmıştı.



Bu sefer sarı-lacivertliler işi sağlam tutuyor. Yeni sezonda 4 hatta 5 stoperin olacağı bir kadro planlanıyor.



Ligde takım ve maç sayısının artmasıyla birlikte kadro derinliği çok önemli bir hale geldi. Yönetim; sakatlık, cezalı ve formsuzlukları da hesaba katarak güçlü bir savunma hattı oluşturmak istiyor. Lemos'un gelişiyle birlikte takımda stoper sayısı 4 oldu.



Serdar Aziz, Lemos, Sadık ve Zanka forma rekabeti içinde. Zanka'nın ayrılma ihtimali söz konusu. Ancak Danimarkalı kalsa bile bir stoper daha alınacak.



Bu ismin Marcel Tisserand olduğu öğrenildi. Wolfsburg forması giyen futbolcu ile Fenerbahçe anlaştı. Alman kulübü ile görüşmeler sürüyor. 2.5 milyon euroluk bonservis bedelinin 1.5 milyon eurolara çekilmesi hedefleniyor.



Almanlar da yeni sezon planlamasında 27 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği için satışa sıcak bakıyor.



