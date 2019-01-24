son 16 turu rövanşındasahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden'u konuk etti. Fenerbahçe, 10 kişi tamamladığı maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu., bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederkençeyrek finale yükseldi.Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikadakaydetti. Fenerbahçe'de68. dakikada kırmızı kart gördü.İki ekip arasındaki ilk maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.Karşılaşmaya Ümraniyespor daha etkili başladı. İlk tehlikeli pozisyonu konuk ekip buldu. 14. dakikada gelişen Ümraniyespor hücumunda ceza sahasına gönderilen topu Emircan kaleye göndermek istedi ancak Emircan vuruşunda isabet sağlayamadı.Mücadelenin 23. dakikasında Ümraniyespor hücuma hızlı çıktı. Savunmanın arkasına atılan topa Atabey hareketlendi. Volkan Demirel, pozisyonu erken sezdi ve kalesini terk etti. Volkan, topu Atabey'den önce müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.Fenerbahçe'de Michael Frey yaşadığı sakatlığın ardından devam edemedi. Bacağında çekme hisseden Frey 29. dakikada kenara gelirken oyuna Nabil Dirar dahil oldu.Karşılaşmanın 42. dakikasında Fenerbahçe hücum yönünün sağından korner kazandı. Ceza sahasına doğru kullanılan kornerde, Martik Skrtel topu önünde buldu. Ceza sahası içinde Skrtel topu kaleye göndermek istedi ancak Slovak oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.İlk yarıda iki ekip de gol bulamadı ve Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.İkinci yarıya Ümraniyespor daha etkili başladı. Fenerbahçe kalesi üst üste iki tehlike atlatırken, pozisyonlarda Volkan Demirel gole izin vermedi. Ümraniyespor ilk pozisyonunu 50. dakikada yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Atabey yarım voleyle topu ağlarla buluşturmak istedi ama Volkan Demirel son anda topu çelti.Bu pozisyondan bir dakika sonra Ümraniyespor'da Yasir ceza sahası dışından yerden ve etkili bir şut gönderdi. Volkan, bir kez daha topu köşeye giderken kornere çeldi.Mücadelenin 68. dakikasında Martin Skrtel ile Atabey arasındaki mücadelede sonrasında hakem ofsayt verdi. Ancak ikili mücadele sırasında Skrtel'ın rakibine müdahalesi nedeniyle Slovak oyuncuya bir sarı kart çıktı. Hakem Serkan Tokay daha sonra VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemek için saha kenarına geldi. Serkan Tokay pozisyonu izledikten sonra Skrtel'a kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe, bu dakikada 10 kişi kaldı.Ersun Yanal, mücadelenin 69. dakikasında bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Bu dakikada Ayew kenara gelirken, Sadık Çiftpınar oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 84. dakikasında gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertli ekip sağ kanattan hücuma çıktı. Nabil Dirar sağ kanattan çok etkili bir orta açtı. Islam Slimani arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin üstünden auta çıktı.Ümraniyespor, risk alan rakibi karşısında etkili bir kontratağa çıktı. Oyuna ikinci yarıda giren Leandrinho sol kanatta topla buluştu. Leandrinho topla ilerleyip ceza sahasına girer girmez çok etkili bir şut çıkardı. Leandrinho'nun şutunda Volkan topa müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. Ümraniyespor, 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.18 . dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği şutta, kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.42. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe atışında Ümraniyespor savunmasına çarpan top, penaltı noktasının yanındaki Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.45+2. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası içinde uygun durumdaki Dirar'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.51. dakikada Recep Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahasının içindeki Atabey Çiçek'in yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel topu son anda tokatlayarak golü engelledi.52. dakikada Alaaddin Okumuş'un soldan ceza sahasına girmeden uzak direğe doğru çektiği sert şutta, kaleci Volkan Demirel soluna uzanarak topu parmaklarıyla kornere çeldi.68. dakikada Skrtel kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında Atabey Çiçek'e yaptığı hareketten dolayı önce sarı kart gören Skrtel, VAR incelemesinden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.84. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Slimani, kale sahasının önünde müsait durumda topu kafayla üstten auta attı.89. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.Sahadan 1-0 galip ayrılan Ümraniyespor, çeyrek finalist oldu.ÜlkerSerkan Tokat, Mehmet Can Hanoğlu, Yusuf BozdoğanVolkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 80 Soldado), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia, Ayew (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Valbuena, Frey (Dk. 28 Dirar), SlimaniBurak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho)Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)Dk. 68 Skrtel (Fenerbahçe)Dk. 60 Atabey Çiçek, Dk. 70 Yasir Subaşı, Dk. 85 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)