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Fenerbahçe'ye kötü haber! Zenit rövanşında yok

UEFA Avrupa Ligi Son 36 Turu'nda Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber var. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'ye kötü haber! Zenit rövanşında yok
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12 Şubat 2019 21:17
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı maçın ilk yarısında sarı-lacivertlileri adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Zenit'i ağırladığı karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal'ın kadrodaki önemli isimlerinden biri olan Isla, Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.

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