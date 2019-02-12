UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı maçın ilk yarısında sarı-lacivertlileri adına olumsuz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Zenit'i ağırladığı karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal'ın kadrodaki önemli isimlerinden biri olan Isla, Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe'de Zenit'i ağırladığı karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal'ın kadrodaki önemli isimlerinden biri olan Isla, Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.
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