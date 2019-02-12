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Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber var! Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'ye kötü haber!
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12 Şubat 2019 18:52
Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi. UEFA listesinde yer almayan Mehmet Ekici ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta Şamil Çinaz'ın müdahalesinin ardından sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Mehmet Ekici'nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır." denildi.

Öte yandan hafta sonu Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor maçında forma giymesi beklenmeyen Mehmet Ekici'nin Beşiktaş deribisine yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.



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