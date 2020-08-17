Fenerbahçe'ye Kosovalı 10 numara: Blend Baftiu!

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Kosovalı ofansif orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp ile Baftiu'nun kulübü Ballkani arasında son detaylar görüşülüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'ye Kosovalı 10 numara: Blend Baftiu!
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17 Ağustos 2020 20:23
Fenerbahçe, Kosovalı ofansif orta saha oyuncusu Blend Baftiu transferinde son aşamaya geldi.

Supersport Kosova'dan Arland Sadiku'nun haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Kosova milli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı. Transferin son detayları için kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürüyor.

Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyordu.

Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde oynadığı 34 maçta 20 gol atıp 1 asist yaptı.

1998 doğumlu Baftiu, Kosova U21 milli takımı için 3 maça çıkarken 1 gol attı.

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