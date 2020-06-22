Sezon başında Fenerbahçe'ye, 6 milyon Euro karşılığında Luiz Gustavo'yu satan Mavi-Beyazlılar, şimdi de Kanarya'nın kapısını ilginç bir teklifle çaldı.
Marsilya'nın, senelik 4.5 milyon Euro ücreti bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ı maliyetinden kurtulmak adına Sarı-Lacivertli ekibe bedava vermek istediği öne sürüldü
FFP kurallarını ihlal eden Fransız ekibi Marsilya, UEFA tarafından 3 milyon Euro ceza almıştı. Ekonomik olarak düzlüğe çıkmak isteyen Marsilya, yüksek maaşı olan başka isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Marsilya'nın, senelik 4.5 milyon Euro ücreti bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ı maliyetinden kurtulmak adına Sarı-Lacivertli ekibe bedava vermek istediği öne sürüldü
FFP kurallarını ihlal eden Fransız ekibi Marsilya, UEFA tarafından 3 milyon Euro ceza almıştı. Ekonomik olarak düzlüğe çıkmak isteyen Marsilya, yüksek maaşı olan başka isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.