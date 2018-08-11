Fenerbahçe'ye Josef piyangosu kapıda

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Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.Rus ekibinin yetkililerinin, sportif direktör Damien Comolli ile temasa geçip,aktarımı yaptığı öğrenildi.Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.