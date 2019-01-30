Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'ya İtalya Serie A'dan 3 kulübün talip olduğu öne sürüldü.İtalya basınında yer alan habere göre; Ersun Yanal ile birlikte Fenerbahçe'nin sağ bekteki ilk tercihi haline gelen Mauricio Isla için Bologna, Chievo ve Parma'nın tekliflerini ilettiği belirtildi. 30 yaşındaki sağ bek için 3 kulübün de çok istekli olduğu ve transferi yapmak için sıkı bir rekabet halinde oldukları belirtildi.Daha önce İtalya'da Juventus, Udinese ve Cagliari formaları giyen Isla, 2017 yazında bonservis ücreti olmadan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.Şilili oyuncu, Ersun Yanal geldikten sonra çıkılan 4 lig maçına da 11'de başlatıp, 90 dakika süre aldı. Isla, son 4 maçta 3 asist olmak üzere bu sezon toplam 5 asist yaptı.