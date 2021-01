Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Başakşehir'in yıldız isimlerinden olan İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalarken, bu transfer hamlesini Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka değerlendirdi.Şansal Büyüka, İrfan Can Kahveci hamlesi üzerine "" sorusunu sordu."Samatta, Thiam ve Cisse, ilk yarıda 4'er gol atıp, toplam 12 golle bitirdi. F.Bahçe'nin Mesut Özilli, Pelkaslı orta sahasına İrfan Can mı lazım? Yoksa çok sıkı bir santrfor mu?- Fenerbahçe'nin üç santrforu Samatta, Thiam ve Cisse, ilk yarıyı, 4'er gol atıp, toplam 12 golle bitirdiler.- Bu 12 golü Beşiktaşlı Larin tek başına attı.- Hatay'da 6 maç kaçıran Boupendza'nın 13 golü var.- Gaziantep'in orta sahası Maxim'in 10 golü var.- Lig sonuncusu Denizlispor'un santrforu Rodallega 8 gol attı.- F.Bahçe'nin Mesut Özilli, Pelkaslı orta sahasına İrfan Can mı lazım? Yoksa çok sıkı bir santrafor mu?- Fenerbahçe, Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamleyi yaptı, yoksa gerçekten İrfan Can'a ihtiyacı mı var?- Bu maçın sonucu ne olacak, meraktayım."