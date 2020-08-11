Fenerbahçe'ye Hırvat skor makinesi

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, birçok menajer aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe öneriler de gelmeye devam ediyor.



TRT Spor'un haberine göre son olarak AEK forması giyen 26 yaşındaki Marko Livaja, Fenerbahçe'ye önerildi. 2 milyon euro bonservis bedeli talep edilen Hırvat forvetin, senelik 2.2 milyon euro maaş istediği kaydedildi.



OYUNCU GELMEK İSTİYOR



Daha iyi bir ligde oynama hedefi olduğu belirtilen 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu satışı yapmaları durumunda transferi gündemine alacağı da ifade edildi.



Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Livaja, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 13 asistlik performansla yıldızlaştı.



AEK'DA TUTUNMAYI BAŞARDI



Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve daha sonra Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Las Palmas kariyerleri olan Hırvat hücumcu, 3 yıllık AEK kariyerinde 120 maçta 37 gol ve 28 asist ile oynadı.



LIVAJA'NIN AEK KARİYERİ

2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist

2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist

2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist



