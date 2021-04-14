Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; Arka adale üst yapışma yeri Grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; Arka adale üst yapışma yeri Grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.