Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber
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14 Nisan 2021 18:27
Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; Arka adale üst yapışma yeri Grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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