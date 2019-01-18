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Fenerbahçe'ye Fiorentina'dan kara boğa!..

Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan Bryan Dabo için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'ye Fiorentina'dan kara boğa!..
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18 Ocak 2019 10:26
Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Tolgay Arslan'a imza attırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin Fiorentina'da şans bulamayan Bryan Dabo'yu da listesine aldığı ileri sürüldü.

Montpellier, Blackburn Rovers ve St.Etienne formaları giyen 26 yaşındaki Burkino Fasolu önliberonun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

BRYAN DABO KİMDİR?

Yaş: 26
Boy: 1.87
Forma Giydiği Kulüpler: Montpellier, Blackburn, St.Etienne, Fiorentina
Mevkiler: Merkez orta saha, Önlibero, Sağ Bek
Bonservisi: 4 milyon Euro

Adrien Silva transferinden de iyi haber

Silva'nın Sporting Lizbon'un gündeminden çıktığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Leicester City'ye teklif yapmıştı. Sporting'in aradan çekilmesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirmiş oldu.

Damien Comolli'nin oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal isterse, Silva transferinin resmileştirilmesi için düğmeye basılacağı ifade edildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor.

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