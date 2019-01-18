BRYAN DABO KİMDİR?

Adrien Silva transferinden de iyi haber

Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.Tolgay Arslan'a imza attırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin Fiorentina'da şans bulamayan Bryan Dabo'yu da listesine aldığı ileri sürüldü.Montpellier, Blackburn Rovers ve St.Etienne formaları giyen 26 yaşındaki Burkino Fasolu önliberonun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.: 26: 1.87Montpellier, Blackburn, St.Etienne, FiorentinaMerkez orta saha, Önlibero, Sağ Beki: 4 milyon EuroSilva'nın Sporting Lizbon'un gündeminden çıktığı belirtildi.Sarı-lacivertli takım, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Leicester City'ye teklif yapmıştı. Sporting'in aradan çekilmesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirmiş oldu.Damien Comolli'nin oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal isterse, Silva transferinin resmileştirilmesi için düğmeye basılacağı ifade edildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor.