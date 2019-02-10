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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

İki maç üst süte kazanarak karabulutları dağıtan Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı
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10 Şubat 2019 12:08
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine deplasman karnesini de ekledi. Bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen Sarı-Lacivertliler, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada bir tek Konyaspor'u 1-0 yenebilen Fenerbahçe, bu 11 maçın 7'sinde rakip filelere gol atma başarısı dahi gösteremedi. Sarı-Lacivertliler, dış sahada benzer bir istatistiği 1971-72 sezonunda yaşamış ve 7 puan toplayabilmişti.

KUPADA DA AYNI SENARYO

İki puanlı sistemde ilk 11 deplasman maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı. Kanarya, 1976-77 ve 1986-87'de de ilk 11 dış saha maçında tek galibiyet alabilmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı kabusa Yanal da çare olamadı. Yanallı Kanarya, ligde 3 deplasman maçına çıktı ve 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ayrıca Yanal'ın F.Bahçesi, kupada da Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

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