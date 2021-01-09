Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi
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09 Ocak 2021 11:09
Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan müjdeli bir haber geldi. Süper Lig'de bu hafta Erzurumspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.

Ekvadorlu yıldız, Alanya maçının ilk yarısında aldığı darbelerde zor anlar yaşamıştı. Valencia, 2 kez yerde kalmış, oyundan çıkacak duruma gelmişti. Tecrübeli oyuncu buna rağmen maça devam etti ve 75. dakikada yerini Ferdi'ye bıraktı.

Valencia dün muayeneden geçirildi. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı görüldü. Enner Valencia, pazartesi günkü Erzurum mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.





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