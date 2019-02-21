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''Fenerbahçe'ye elenecek takım değiliz!''

Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Rusya'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Fenerbahçe'ye elenecek takım değiliz!''
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21 Şubat 2019 17:34
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde Zenit cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak bir açıklama geldi.

Rus basınına konuşan Zenit'in eski futbolcularından Andrey Kobelev, 1-0 biten ilk maçın rövanşında Zenit'i değerlendirirken Rus ekibini favori gösterdi.

''TAKIMIN LİDERİ AYRILDI AMA...''

Andrey Kobelev, ''Zenit'in en az 2 gol atması gerekecek. Sadece Dzyuba'ya veya başkasına bağlı olmamak gerek. Takımdan Paredes ayrıldı, bunun unutmamak gerek. Onun yerine defansif Barrios geldi. Paredes bu takımın lideriydi ve ayrıldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Zenit'in turu geçeceğini düşünüyorum. Zenit, Fenerbahçe'ye elenecek takım değil.'' sözlerini kullandı.

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