UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde Zenit cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak bir açıklama geldi.Rus basınına konuşan Zenit'in eski futbolcularından, 1-0 biten ilk maçın rövanşında Zenit'i değerlendirirken Rus ekibini favori gösterdi.Andrey Kobelev, ''Zenit'in en az 2 gol atması gerekecek. Sadece Dzyuba'ya veya başkasına bağlı olmamak gerek. Takımdan Paredes ayrıldı, bunun unutmamak gerek. Onun yerine defansif Barrios geldi. Paredes bu takımın lideriydi ve ayrıldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Zenit'in turu geçeceğini düşünüyorum. Zenit, Fenerbahçe'ye elenecek takım değil.'' sözlerini kullandı.