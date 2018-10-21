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Fenerbahçe'ye Ekici'den bir şok daha!

Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu.

Fenerbahçe'ye Ekici'den bir şok daha!
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21 Ekim 2018 16:14
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu.

Beın Sports'un haberine göre; Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan Fenerbahçeli Mehmet Ekici 3 hafta forma giyemeyecek.

Mehmet Ekici, 61. dakikada Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna girmiş, 78. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Alper Potuk'a bırakmıştı.

28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile 6 karşılaşmada forma giydi ve 183 dakika sahada kaldı. Gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında şanssız bir sakatlık yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici, yedek kulübesine geçtiği esnada gözyaşlarına hakim olamamıştı. 



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