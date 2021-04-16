Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Arjantinli futbolcu Perotti, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlandı. Ardından operasyon geçiren Perotti, bireysel çalışmalara geçen ay başlayabilmişti.



Tecrübeli futbolcu, kendi doktorunun hazırladığı programı uyguluyor. Perotti, bu sezon sahalara dönmek için büyük çaba sarf etse de bunun çok zor olduğu kaydedildi.



Yapılan kontrollerde, Tangocu'nun iyileşme süreci olumlu ilerlese de büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirlendi.



