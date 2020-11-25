Fenerbahçe'ye derbi öncesi Gökhan Gönül'den müjde

Fenerbahçe'de sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, idmanda düz koşulara başladı.

Haber; AA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi Gökhan Gönül'den müjde
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25 Kasım 2020 23:26
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda tedavisi süren Gökhan Gönül düz koşulara başladı.

Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Sinan Gümüş ve Enner Valencia antrenmanda yer almazken, Diego Perotti salonda çalıştı. 

 Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3 takımlı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 26 Kasım günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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