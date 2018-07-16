Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, cuma günü takıma büyük bir sürpriz yaptı.İzinli olduklarını düşünen futbolcularını rafting yapmaya götüren Cocu, "Bu onlara güzel bir sürpriz oldu. Raftingde hem üst adale çalışması yaptılar hem de birlikte hareket etme konusunda özel bir çalışma oldu. Onlar eğlendiklerini düşünürken esasında 2 saatlik ciddi bir çalışma oldu. Ne kadar yorulduklarını akşam yatağa girdiklerinde anlayacaklar!" ifadelerini kullandı.Cocu takımının sadece futbola odaklanması ve dış etkenlere kapalı olması için ne raftingdeki görüntüleri ne de futbolcuların önceki akşam dışarıda birlikte yediği yemeği FB TV'de yayınlatmadı.Hollandalı çalıştırıcı sadece medyaya değil Fenerbahçe'nin resmi yayın organlarına da kapalı ve oyuncularını tamamen korumaya almış durumda.