Fenerbahçe'ye Carlos Eduardo transferinde iki rakip

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Alman futbolcu Max Kruse'nin yerine düşünülen Brezilyalı Eduardo'da, sarı-lacivertli takıma iki rakibin çıktığı bildirildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'ye Carlos Eduardo transferinde iki rakip
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11 Haziran 2020 10:37
Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alman orta saha oyuncusu Max Kruse ile yollarını ayırması gündeme gelen Fenerbahçe'de 10 numara arayışı sürüyor...

Sarı-lacivertlilerde listesinin ilk sırasında, Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Eduardo yer alıyordu. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Desportivo Brasil'de başladı. Sırasıyla Sao Bento, Ituano, Fluminense, Estoril, Porto, Nice ve Al Hilal formaları giyen deneyimli isim, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.



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