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Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber

Fenerbahçe'ye kritik Benfica maçı öncesinde bir iyi bir de kötü haber geldi.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber
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06 Ağustos 2018 04:00
Fenerbahçe'de zorlu Benfica sınavı öncesinde Ayew'den üzücü haber geldi.

Fiziksel olarak eksikleri bulunan Ganalı oyuncu, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında bileğine aldığı darbe nedeniyle dünkü antrenmana da katılmadı. Ayew'e, bugün sabah saatlerinde son bir kontrol yapılacağı, olumlu gelişme görülmemesi halinde Lizbon kafilesine dahil edilmeyeceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, doktorların olumsuz rapor vermesi durumunda İstanbul'da kalıp tedavisine devam edecek.

MEHMET TOPAL, COCU'NUN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Bu gelişme teknik heyetin tüm planları bozarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mehmet Topal'ın yarınki mücadelede oynayabileceği ve teknik direktör Cocu'nun talebesini 11'e koymayı planladığı bildirildi.



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