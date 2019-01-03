Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi kulübü Al Ittihad, Başakişehir'den Manuel de Costa transferini gerçekleştirirken, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'in transferinde de sona geldi.Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bile Türkiye'yi yakından takip eden Slaven Bilic, bu kez Fenerbahçeli ismi transfer etmek istiyor. Hırvat teknik adam, sarı-lacivertli takımdan Nabil Dirar'ı kadrosuna katmanın hespalarını yapıyor.Yönetim tarafından affedilen ancak Nabil Dirar için Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi kulübü Al Ittihad, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yönetim, Ersun Yanal'ın görüşünü aldıktan sonra yanıtını verecek.