Fenerbahçe'nin transferinde son aşamaya Mbwana Ally Samatta için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion devreye girdi.



The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı golcünün transferinde önemli bir aşama kaydetmişken WBA, bu transfer için Aston Villa ile görüşmeelere başladı. Samatta'nın tercihinin de Premier Lig'de kalmak olduğu ifade edildi.



KİRALIK YA DA UYGUN BONSERVİSLE



Aston Villa, WBA'ya oyuncuyu satmak istediklerini ve görüşmeye hazır olduğunu iletti. WBA'nın Samatta'yı kiralamak istediği ancak doğru bir bonservis bedeli istenmesi durumunda transferi bu formülle de halledebileceği kaydedildi.



Fenerbahçe'nin ise günlerdir Aston Villa ile temas halinde olduğu ve bu temaslarını da aralıksız sürdürmeye devam ettiği bilgisi verildi.



PREMIER LIG'DE TUTUNAMADI



Samatta, Ocak 2020'de KRC Genk'ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euro bonservisle transfer oldu. Aston Villa'nın bu ücretin tamamını olmasa da bir kısmını geri kazanmak istediğinin altı çizildi.



Tanzanyalı golcü, Aston Villa'da 16 maçta 2 gol atarak beklentileri karşılayamadı ancak Genk'te 191 maçta attığı 76 gol ve 20 asistiyle adından söz ettirmişti.



