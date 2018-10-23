Fenerbahçe'ye Anderlecht öncesi müjde!

Eksikler nedeniyle Sivas deplasmanında hamle yapmakta zorlanan teknik direktör Phillip Cocu'nun gözü-kulağı sakat oyuncularda.
Ligdeki karşılaşmada forma giyemeyen Islam Slimani'nin, Anderlecht'le oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Cezayirli yıldıza yoğun tedavi uygulanırken, durumunun maç günü netleşeceği öğrenildi.
Benzia'dan gelen haberler ise Cocu'nun yüzünü güldürdü. Tedbir amaçlı son maçta görev yapamayan deneyimli orta saha, Belçika deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.
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Ligdeki karşılaşmada forma giyemeyen Islam Slimani'nin, Anderlecht'le oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Cezayirli yıldıza yoğun tedavi uygulanırken, durumunun maç günü netleşeceği öğrenildi.
Benzia'dan gelen haberler ise Cocu'nun yüzünü güldürdü. Tedbir amaçlı son maçta görev yapamayan deneyimli orta saha, Belçika deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın