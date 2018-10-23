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Fenerbahçe'ye Anderlecht öncesi müjde!

Fenerbahçe'de tedbir amaçlı son maçta görev yapamayan deneyimli Benzia, Belçika deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'ye Anderlecht öncesi müjde!
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23 Ekim 2018 03:57
Eksikler nedeniyle Sivas deplasmanında hamle yapmakta zorlanan teknik direktör Phillip Cocu'nun gözü-kulağı sakat oyuncularda.

Ligdeki karşılaşmada forma giyemeyen Islam Slimani'nin, Anderlecht'le oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Cezayirli yıldıza yoğun tedavi uygulanırken, durumunun maç günü netleşeceği öğrenildi.

Benzia'dan gelen haberler ise Cocu'nun yüzünü güldürdü. Tedbir amaçlı son maçta görev yapamayan deneyimli orta saha, Belçika deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.

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