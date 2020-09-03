Fenerbahçe'ye Alexandre Pato önerisi

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi. Listede birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında Eran Zahavi geliyor.



Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor. Zahavi'nin yanı sıra Hırvat forvetler Nikola Kalinic ve Marko Livaja da gündemde.



PATO ÖNERİSİ



Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato da menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.



Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerde forma giydi.



