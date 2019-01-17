Fenerbahçe'ye Adrien Silva transferinde iyi haber

Fenerbahçe'ye Adrien Silva konusunda iyi haber... TVİ24'e açıklama yapan Portekizli yorumcu Rui Pedro Braz, Silva'nın Sporting Lizbon'un gündeminden çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Leicester City'ye teklif yapmıştı. Sporting'in aradan çekilmesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirmiş oldu.Damien Comolli'nin oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal isterse, Silva transferinin resmileştirilmesi için düğmeye basılacağı ifade edildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor.5 MAÇTA 1 ASİST YAPTIPremier Lig'de bu sezon sadece 2 maçta şans bulan Adrien Silva, EFL Cup'ta ise 3 maçta oynadı ve 1 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli ismin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.