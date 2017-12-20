Süper Lig'de ilk yarının bitimine 1 hafta kala liderin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. 11 resmi maçını kaybetmeyen, Süper Lig'de 9 karşılaşmada mağlup olmayıp, üst üste 5 galibiyet alan sarılacivertli takımda hem saha içi hem de saha dışı düzene girdi. Saha içindeki başarı taraftarın yüzünü güldürürken, bunun saha dışındaki yansımaları yönetimi memnun ediyor. En güzel örnek Manchester United'ın sol beki Luke Shaw... İngiliz sol bek, Fenerbahçe'den gelen ilk teklifi reddetmişti. Yönetimin ısrarlarıyla ikinci kez düşünmesi istenen Shaw, o günden itibaren Süper Lig'i takip etmeye başladı. Fenerbahçe'nin 5 maç üst üste kazanması, Shaw'ın da iştahını kabarttı.Türkiye'ye gelme konusunda kesin bir dille 'hayır' diyen Shaw, artık düşüncelerini yumuşatmış durumda. Son kararını ocak ayında yönetime bildireceğini ileten 23 yaşındaki sol bekin, ülkesinde Premier Lig takımlarından iyi bir teklif alamaması durumunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesine katılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Luke Shaw transferi gerçekleşirse, sezon sonuna kadar kiralık olacak. Manchester United ile 1 yıl sözleşme opsiyonu bulunan oyuncu, Türkiye'den memnun kalırsa kulübünden opsiyonu kullanmamasını talep edebilecek. Bu durumda Shaw sezon sonu bedelsiz olarak Fenerbahçeli olabilir. Shaw yaşadığı sakatlıklar sonrası ManU'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.Shaw, Premier Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. 83 dakika sahada kaldı.Fenerbahçe yönetimi, transferde rotasını kesinleştirdi... Sol bek için İngiltere ve Brezilya'da çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, yapabilirse ikinci takviyeyi orta alana yapacak. Sol ayaklı bir orta saha oyuncusu arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk adayı sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Jack Wilshere.Arsenal'de 7 maça çıkan Wilshere 1 asist yaptı.Fenerbahçe'de sol bek için ismi geçen adaylardan biri de Santoslu Zeca. Brezilya yasalarına dayanarak Santos ile sözleşmesini fesheden oyuncu, hükümetin fesihi onaylamasını bekliyor. Onay çıkar çıkmaz transfer için uygun hale gelecek. Sol bek ve sol açık oynayabilen Jean Mota'nın ise kulübüyle görüşüp bonservisini alabilmek için Ocak ayını beklediği gelen bilgiler arasında.