Fenerbahçe'ye 18'lik sol bek!

Gelecek sezon için parolasını mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızla birebir temas halinde.Sportif Direktör Emre Belözoğlu koordinasyonunda hem teknik direktör hem de transfer operasyonunu yürüten sarı lacivertli kulüp, bu hususta hızlı davranarak yeni sezona iddialı girmenin planlarını yapıyor.Fenerbahçe'nin, Brezilya'daki scout analizlerinde, üzerine düştüğü isim de belli oldu.Br.bolavip.com adlı internet sitesi, Milan ve Fenerbahçe'nin, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Caio Roque için temasta olduğunu okuyucularına aktardı.Sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir performans sergileyen futbolcu, hızıyla ve tekniğiyle rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor."18 yaşındaki Flamengolu, Milan ve Fenerbahçe'nin radarında" başlıpı ile verilen haberde, oyuncunun Brezilya kulübü ile olan sözleşmesini yenilediği vurgulandı.Milan, Theo Hernandez'in yerine, aynı rolde olan bir ismi arıyor. Ancak, şu anda Milan kulübü Caio Roque için somut bir adım atmadı.Şu anda sadece Türkiye Süper Lig takımı Fenerbahçe oyuncuyla iletişime geçti. Ayrıca, onunla sözleşme imzalamak için en istekli kulüp durumunda.Öte yandan Uruguaylı Diego Laxalt'ın ikna edilmediği ve yaz aylarında oyuncunun ayrılabileceği, Milan'ın bu sebeple genç ve umut vadeden bir ismi aradığı aktarıldı.Ayrıca yıldız ismin, 70 milyon €'luk bir sözleşme fesih maddesi var.2019 yılında Flamengo U 17 takımında 30 müsabakaya çıkan genç yetenek 3 gol kaydetmişti. Öte yandan U17 takımı ile Brezilya'da 2 kupa kazandı.