Lisans çıkacak

5 yıllık imza

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'de ligin ikinci yarısında tarihi bir tablo ortaya çıkabilir. İki genç isim;ile'ın takımın önemli parçalarından biri olması hedefleniyor.Uzun vadede bu iki futbolcunun takımın değişmezleri olması ve orta sahayı oluşturması bekleniyor. Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındakiile ligin ikinci yarısı lisansı çıkacak, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gelecek planlarını oluşturuyor.Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında tarihi bir tablo ortaya çıkabilir. İki genç isim; Oğuz Kağan ile Eljif Elmas'ın takımın önemli parçalarından biri olması hedefleniyor.Uzun vadede bu iki futbolcunun takımın değişmezleri olması ve orta sahayı oluşturması bekleniyor. Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki Oğuz Kağan ile ligin ikinci yarısı lisansı çıkacak Eljif Elmas, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gelecek planlarını oluşturuyor.Önceki teknik adamlardan farklı olarak Teknik Direktör Aykut Kocaman seçimlerinde tamamen performansa baktığını ifade etmişti. Sezonun en kritik maçında Oğuz Kağan'ı oynatması bunun göstergesiydi. Kocaman benzer şekilde Elif'ten de kesin olarak faydalanmayı düşünüyor. Van Persie'nin ayrılmasıyla Elif'in lisansı çıkacak. Hollandalı futbolcunun ayrılığında sorun yaşanırsa bu sefer lisansı askıya alınacak ve yabancı kontenjanı çerçevesindeki lisans hakkı Elif için kullanılacak.Oğuz Kağan özellikle orta sahanın savunma yönünde öne çıkarken, Elif ise hücum hattında görev yapacak. Mehmet Topal, Souza, Giuliano şu an ilk tercih. Ancak bazı maçlarda kadroda yaşanacak olası sıkıntıda teknik heyet olası boşlukları bu genç isimlerle dolduracakElif Elmas'ın 18 yaşına gelmesiyle birlikte sarı-lacivertliler futbolcunun sözleşmesine iki yıl daha ekledi. 17 yaşında olduğu için üç yıllık yapılan anlaşma geçtiğimiz günlerde 2022'ye kadar uzatıldı.