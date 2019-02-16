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Fenerbahçe'ye 10 kişilik rakip yaramıyor!

Fenerbahçe'nin bu sezon 5 maçta rakibi 10 kişi kalırken sarı lacivertliler bu 5 maçın sadece birini kazanabildi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'ye 10 kişilik rakip yaramıyor!
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16 Şubat 2019 23:00
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 66 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 33. dakikasında Jahovic'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.

Ancak Fenerbahçe, uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibini yenmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler, bu sezon rakiplerinin kırmızı kart gördüğü 5 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.

İşte Fenerbahçe'nin rakiplerinin kırmızı kart gördüğü maçlar ve sonuçları

Fenerbahçe 2-3 Kayserispor

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Göztepe

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

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