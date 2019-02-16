Fenerbahçe'ye 10 kişilik rakip yaramıyor!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 66 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 33. dakikasında Jahovic'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.
Ancak Fenerbahçe, uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibini yenmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler, bu sezon rakiplerinin kırmızı kart gördüğü 5 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.
İşte Fenerbahçe'nin rakiplerinin kırmızı kart gördüğü maçlar ve sonuçları
Fenerbahçe 2-3 Kayserispor
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
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Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 33. dakikasında Jahovic'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.
Ancak Fenerbahçe, uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibini yenmeyi başaramadı. Sarı lacivertliler, bu sezon rakiplerinin kırmızı kart gördüğü 5 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.
İşte Fenerbahçe'nin rakiplerinin kırmızı kart gördüğü maçlar ve sonuçları
Fenerbahçe 2-3 Kayserispor
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
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