Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Samandıra'daki idmandan önce bir toplantı yaptı.



Sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyunculardan 10 günlük milli arayı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeni bir galibiyet serisi yakalamalarını istedi.



Konyaspor karşısında alınan yenilginin nedenleri de anlatılırken, yapılan hataların giderilmesi için çalışmalara start verildi.



NİHAİ HEDEF LİDERLİK



Gençlerbirliği ile başlayacak yeni periyotta Kanarya'yı zorlu maçlar bekliyor. Başkent dönüşü derbide Beşiktaş ağırlanacak. Ardından Denizli deplasmanı ve içeride Yeni Malatyaspor maçları var. Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanyaspor ile seri tamamlanacak.



Hedef ikinci 8 maçta çıtayı daha da yukarıya taşıyıp en az 20 puan toplamak. Teknik heyet bu durumda liderliği de ele geçireceklerine inanıyor.





