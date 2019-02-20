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Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Kadroda iki isim yer almadı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu açıklandı!
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20 Şubat 2019 11:32
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kadrodaki isimler duyurulurken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena ve performansı beğenilmeyen Yassine Benzia, Rusya'ya götürülmedi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey.

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