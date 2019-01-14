Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine sosyalk medyadan fotoğrafını gönderen kullanıcıyı affetmedi ve ifşa etmedi.Betül Çiftpınar, eşi Sadık'ın instagram'daki hesabının mesaj bölümüne bir kadından gelen fotoğrafı yayınlayarak, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamaycağım ve her kocaman böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun." dedi.