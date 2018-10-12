Fenerbahçe'nin yeni transferinden Vesely sözleri!

nin Gran Canaria'yı 97-72 yendiği maçta yeni transfer Joffrey Lauvergne'nin Jan Vesely ile uyumu dikkat çekti. Maç sonunda da iki oyuncu, birbirleriyle oynadıkları için yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.Fenerbahçe ile ilk Euroleague maçına çıkan Joffrey Lauvergne, ''İyi başladık. Şimdiden gelecek haftayı bekleyemiyorum. Çok heyecanlıyım. Jan pas verebilen bir uzun. Biz birbirimizi bulabiliyoruz. Onunla birlikte oynadığım için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.Jan Vesely ise ''Bu takım galibiyetiydi. İç sahada iyi başlamak istiyorduk. Umarım devam edebiliriz. Şimdi çift maç haftamız var. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Sezon başından beri bunu konuşmuştuk. Lauvergne ile beraber oynadığımız için mutluyum. Ama önemli olan takım. Takım, takım, takım. Kendime bunu hatırlatırım.'' dedi.