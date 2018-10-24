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Fenerbahçe'nin yeni transferinden flaş Karius sözleri!

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni transferi Erick Green'in Beşiktaş forması giyen Loris Karius'a Twitter'dan hakaret etmesi dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin yeni transferinden flaş Karius sözleri!
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24 Ekim 2018 18:31
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu.

ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti.

Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.



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