Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc neden oynamadı?

Fenerbahçe'de son gün transferlerinden Miha Zajc'ın evrakları maçın başlamasına 24 saat kala TFF'ye verilemediği için Sloven futbolcu, Göztepe maçının kadrosunda yer bulamadı.Zajc'ın gelecek maçlarda Fenerbahçe forması giymesi için önünde bir engel bulunmuyor.Oyuncunun hazır geldiği, Ersun Yanal'ın istemesi halinde önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanında görev yapabileceği belirtildi.F.Bahçe'nin devre arasında Malatyaspor'dan aldığı ve kısa sürede defansta vazgeçilmezi olan Sadık, büyük bir tehlike atlattı. 50. dakikada Jerome'un arkadan yaptığı sert faulle yerde kalan oyuncu, bir süre saha kenarında tedavi edildi ve oyuna döndü. Ancak 67. dakikada devam edemeyerek soyunma odasının yolunu tuttu. Jerome bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü. Sadık'ın durumu bugün netlik kazanacak.Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular arasında en yüksek yüzdeyle pas atan isim Sadık Çiftpınar'dı (%95 - 39/41)F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti şöyle yorumladı:"Kazandıkça özgüveniniz artıyor. Bunu çok özlemiştik. Gelen skorun taraftara, camiaya katkısı oluyor. Moses'in iki yönlü oluşu bizim işimize geliyor. Oyuna giren futbolcuların katkılarından çok memnunum. Takım bizi futbol zevkinden mahrum etmemeli. Transferlerimizin kariyerleri ve yaşları uygun. En üst verimi almaya çalışacağız."