Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa şova başladı

Arjantinli yıldız, dün ilk kez takımla çalıştı. Kalitesini konuşturması fazla zaman almadı. Sosa, çift kale maçtaki performansıyla Erol Bulut'un büyük beğenisini kazandı.

Haber; Fanatik
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa şova başladı
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10 Eylül 2020 09:56
Fenerbahçe'nin bu sezon transferdeki en büyük bombalarından biri Jose Sosa. Arjantinli'nin Sarı-Lacivertliler'e imzası büyük ses getirdi. Ancak 35 yaşındaki futbolcunun takıma katılması rötarlı oldu.

Topuk Kampı'nda yer almayan Sosa, eşiyle birlikte koronavirüse yakalanınca karantinaya girdi. Yıldız futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı, kalitesini konuşturması fazla zaman almadı. Sosa, idmanda oynanan çift kale maçta adeta resital sundu.

KONDİSYON EKSİĞİ VAR

Milimetrik pasları ve arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla herkesten alkış aldı. Teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencisini özel olarak kutladı. Henüz kondisyon olarak arkadaşlarının seviyesine ulaşamayan Sosa'nın Rize maçında yedek soyunup, karşılaşmanın gidişatına göre forma şansı bulması bekleniyor.





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